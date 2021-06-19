Путин назвал свой вариант «пятерки» лидеров избирательного списка «Единой России»

Президент России Владимир Путин рассказал, кого видит в верхушке федерального списка «Единой России».

«На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», — заявил глава государства на съезде «Единой России». Трансляцию съезда ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, в пятерку должны войти министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ирина Шмелева и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут избираться.