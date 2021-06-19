В Китае упрекнули Байдена в попытке унизить Россию

Заявления президент США Джо Байдена о том, что Пекин оказывает давление на Москву, унизительны для России, считает китайское издание Global Times.

Автор материала обращает внимание на высказывания американского президента на пресс-конференции после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве.

«Китай движется вперед, стремясь стать самой мощной экономикой в мире, а также создать самую большую и самую мощную армию в мире. Вы [Россия] в ситуации, когда ваша экономика находится в затруднительном положении», — выражал свое мнение Байден.

По мнению китайского издания, подобная провокация со стороны главы США – это «унижение русского народа». В статье подчеркивается, что экономические трудности России напрямую связаны с санкциями, введенными США и другими западными странами, а не с Китаем.

«Китай и Россия являются стратегическими партнерами, их взаимное доверие имеет прочную политическую основу. Отвечая на провокационные вопросы американских журналистов, Путин четко ответил, что Пекин не представляет угрозы для Москвы, а Китай — дружественная страна», — отмечается в статье.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. В ходе переговоров Байден предложил Путину подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.