В Совбезе Украины решили пошутить о затоплениях в Крыму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил над ситуацией в Крыму на фоне серьезных затоплений. Об этом сообщается на портале «Страна.ua».

Во время брифинга после заседания Совбеза он заявил, что «ранее Крым просил воду и теперь получил».

«Крымский полуостров очень много времени просил воды. И там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать», — рассказал Данилов.

По его словам, теперь СНБО займется проблемой изменения климата и регулятору «очень хотелось бы влиять на все». Тем не менее у органа свои полномочия, и он ограничен законом и конституцией Украины, заключил Данилов.

Ранее в Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений. Ливни подтопили в Крыму более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрывали проезд в подтопленный центр города.