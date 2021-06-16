Эксперт сравнила позы Путина и Байдена в начале встречи

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта «Про. Этикет» Татьяна Баранова заявила, что поза российского президента Владимира Путина в начале переговоров с американским коллегой Джо Байденом показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему вполне комфортно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, если сравнивать позы лидеров государств, то создается ощущение, что американскому президенту «не так комфортно на переговорах».

«Если смотреть на его позу — нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат — мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре... Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру», — подчеркнула она.

Кроме того, Баранова обратила внимание на записи, которыми пользовался глава США на встрече. По ее словам, нет ничего предосудительного, если человек делает для себя заметки, однако важно, чтобы он «не читал по бумажке».

«Мир стремится к тому, чтобы видеть лидера достаточно профессионального, достаточно собранного, которому не нужно подсматривать никуда, который свободно владеет информацией, речью», — отметила она.

Кроме того, эксперт рассказала, что самая неуверенная поза была в начале переговоров у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

«Блинкен сидит в позе, которая прочитывается так, что ему некомфортно. Он скованно сидит, поза неуверенности считывается… Особенно это бросается в глаза по сравнению с тем же (министром иностранных дел России — прим. ред.) Сергеем Лавровым, который как и Путин откинулся на спинку кресла в достаточно свободной позе», — сказала Баранова.

Однако она отметила, что возможно это из-за того, что у Лаврова больше опыта в проведении подобных встреч.

Ранее президент США Джо Байден заверил, что повестка дня Вашингтона не направлена против России. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге по итогам его встречи с российским президентом.

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.