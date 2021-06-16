Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине

Заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после переговоров глав дух стран появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса.

«Мы сказали, что минские соглашения это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего — в политической сфере», — сказал Козак.

Он отметил, что американская сторона согласилась с данным утверждением. Козак отметил, что это не просьба, а активная позиция России.

«Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки», — заключил Козак.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Ранее Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве заявил, что у России есть только одно обязательство по Украине.