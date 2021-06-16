В Совфеде нашли сходство между журналистами из США и Украины

Журналисты из США в разговоре с президентом России Владимиром Путиным вели себя невоспитанно и агрессивно, считает сенатор Сергей Цеков.

«Американские журналисты, особенно одна женщина, демонстрировали агрессию, невоспитанность, неумение слышать, недовольство ответами. Я работал на Украине, и, наверное, украинские журналисты от них этого набрались. Они приблизительно так же себя ведут», — сказал Цеков «Газете.Ru».

Он также выразил мнение, что украинские и американские работники СМИ всегда хотят слышать лишь те ответы, которые их устраивают, иначе они начинают перебивать. «Бравший недавно интервью для NBC у Путина журналист — тоже какой-то кошмар», — поделился впечатлением Цеков.

При этом сенатор добавил, что российский президент вел разговор с иностранными репортерами, «будто продолжая [беседу] с Байденом».

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продолжалась несколько часов, по итогам они провели пресс-конференции — отдельно друг от друга. Путин в разговоре с журналистами сказал, что во время диалога «промелькнули зарницы счастья», а Байден заявил, что руководство обеих стран «не хочет холодной войны».