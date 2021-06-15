В Кремле отреагировали на сообщение о готовности РФ передать американских заключенных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать тему возможного обмена заключенными России и США преждевременно до переговоров с участием глав государств Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты России и Соединенных Штатов планируют встретиться на саммите в Женеве 16 июня.

«До того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться, двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике», — объяснил представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана, пояснил, что сейчас «совершенно неуместно рассуждать» о подобном.

«Вы знаете, что в своем интервью NBC в целом президент допустил такую возможность, но это должны обсудить два президента», — рассказал пресс-секретарь Путина.

Затронув будущую встречу лидеров России и США, Песков назвал предварительную продолжительность.

«Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами» — подчеркнул он.

Песков обратил внимание, что во время переговоров предполагается смена форматов.

Ранее сообщалось, что Россия готова встречно передать США заключенных американцев. Об этом говорил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.