Time выяснил, кто помогал Байдену готовиться к встрече с Путиным

Директор ЦРУ Уильям Бернс помогал американскому президенту Джо Байдену готовиться к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет американский журнал Time.

Как сообщили три представителя американской администрации, Байден проводил ежедневные брифинги с разведкой страны, ведущей фигурой на которых был директор ЦРУ, бывший посол США в Москве Бернс.

«Куда бы (Путин) ни отправился, он должен встречать сопротивление», — приводятся слова одного из источников.

Отмечается, что Бернс выступает за сдерживание Москвы, то есть политику Вашингтона аналогичной действиям американских властей во времена Холодной войны.

Ранее Time в преддверии встречи Байдена и Путина поместил этих двух политиков на обложку. На обложке изображен глава Белого дома в солнцезащитных очках. В них отражается российский лидер.