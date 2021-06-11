Time поместил на обложку Байдена, в солнцезащитных очках которого отражается Путин

Американский еженедельный журнал Time в преддверии встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина поместил этих двух политиков на обложку. Изображение опубликовано в Twitter издания.

На обложке изображен глава Белого дома в солнцезащитных очках. В них отражается российский лидер.

«Байден против Путина», — гласит надпись под фото.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена в Женеве 16 июня. Как сообщалось, главы государств, в частности, обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию. Женева уже запретила полеты беспилотников на время саммита глав России и Соединенных Штатов. Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты будут изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин прилетит на саммит в Женеву 16 июня.