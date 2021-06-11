В кабмине ФРГ рассказали о возможных сроках вступления Украины в НАТО

Заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Так политик ответила на вопрос журналистов о том, понимает ли правительство ФРГ обеспокоенность России, передает РИА «Новости».

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина войдет в НАТО, подлетное время ракет альянса до Москвы сократится до 7-10 минут. Также он подчеркнул, что как минимум половина жителей Украины не поддерживает стремление властей вступить в НАТО. По его словам, это «умные люди», которые не хотят превратить свою страну в разменную монету и стать пушечным мясом.

«Вы знаете наш подход к Украине, значение нашего взаимодействия с ней, но присоединение к НАТО не стоит на повестке дня», — сказала Деммер.

Комментируя слова российского лидера, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, заявил, что эти слова о вступлении Украины в НАТО предсказуемы, так как они прежде всего направлены на российскую аудиторию.

Ранее специалисты НАТО отметили низкий уровень готовности подразделений Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования Альянса.