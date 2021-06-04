В Facebook пересмотрели решение о бессрочной блокировке страниц Трампа

В социальной сети Facebook пересмотрели решение о блокировке страниц бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Американский политик не сможет воспользоваться сервисом в течение двух лет, заявили в пресс-службе компании.

Как уточнили в Facebook, решение принято после критики наблюдательного совета компании. Одновременно с этим в организации осудили бессрочный характер заморозки профилей экс-главы США.

В заявлении подчеркнули, что со стороны Facebook является неуместным применение такого нестандартного наказания в отношении Трампа. В результате республиканец сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.

Отсчет начинается с 7 января 2021 года.

Ранее Трамп назвал блокировку его аккаунтов позором для США. Ограничения также действуют в отношении аккаунта Трампа на YouTube — политику запрещено публиковать там новые видео.

Помимо того, Twitch, Twitter заблокировали аккаунты бывшего президента на разные сроки из-за его постов о беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года.