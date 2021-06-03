Владимир Путин поздравил Рауля Кастро с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С вашим именем неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы. Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, Вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости», — говорится в сообщении.

Как следует из телеграммы российского главы, Кастро сыграл важную роль в развитии и становлении дружественных отношений между Москвой и Гаваной.

«Тепло вспоминаю наши встречи, доверительные и содержательные переговоры», — отмечается в поздравлении Владимира Путина.

Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей России и Кубы.

Ранее Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля. Также президент России пожелал Герцогу успехов, крепкого здоровья и благополучия.