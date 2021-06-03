Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи в Москве

Бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова отпустили из здания главного следственного управления ГУМВД по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на супругу политика Валерию.

По последним данным, Гудкова отпустили в связи с истечением 48 часов после задержания. Как уточняется, его высадили недалеко от Пушкинской площади

«Его везут в ГСУ ГУМВД по Москве, и уже там его отпускают, отдают паспорт», — заявила ранее жена.

Обыски у Гудковых проходили в рамках уголовного дела о причинении имущественного вреда. Правоохранители задержали сына Геннадия Гудкова Дмитрия и его тетю Ирину Ермилову. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту обнаружения 50 патронов от ПМ при обыске квартиры Гудкова.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что известно о деле Гудкова.