Песков: вопрос о пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решен

Решение, будут ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проводить пресс-конференцию по итогам саммита, пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Что касается модальностей работы прессы непосредственно на мероприятии, на саммите, то они еще не определены, и вопрос пресс-конференции тоже пока не решен», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «это все пока еще предстоит разработать».

Говоря о начале аккредитации журналистов на встречу двух лидеров, Песков пояснил, что «эта аккредитация швейцарской стороны как принимающей стороны». Он уточнил, что к мероприятию готовится «большой пресс-центр для всей международной прессы».

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы иллюзий насчет встречи Путина и Байдена.

Ранее Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.