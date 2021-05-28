В России оценили вероятность остановки авиасообщения с Европой из-за Белоруссии

Отказ России принимать европейские рейсы, летящие в обход Белоруссии, может спровоцировать ответную реакцию со стороны стран Запада, сообщает издание «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, в настоящее время ситуация находится под контролем, но она может развиваться стремительно и в негативном направлении.

«Если Air France в России не пускают в облет Белоруссии, а через Белоруссию не пускают европейские политики, то это значит, что она вообще не может осуществлять полеты в Россию. Поэтому на основании паритета французские авиационные власти могут запретить любые полеты российских авиакомпаний», – допустил эксперт.

Он также отметил, что аналогичные решения могут принять и другие страны. Гендиректор компании Infomost Борис Рыбак в свою очередь счел «зеркальные» меры со стороны Европы невозможными, так как российские авиакомпании осуществляют перелеты по установленным правилам и не требуют изменения маршрутов, как европейские.

При этом Рыбак предупредил, что сложная ситуация может затянуться по меньшей мере на следующий месяц и привести к сложным последствиями.

Ответную реакцию со стороны стран Запада допустили также в Государственной думе. Так, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников считает, что европейские государства могут запретить летать к ним из России через Белоруссию.

«Но тогда мы им запретим над Россией летать, а для них это будет убийственно. Как они будут летать в Азию? России уж точно никто ничего не запретит», – заверил депутат.

Как считает политолог Владимир Евсеев, на Россию могут распространить антибелорусские санкции «за поддержку» Минска, однако многое будет зависеть от предстоящей встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. При этом политолог назвал маловероятным полное прекращение авиасообщения между Европой и Россией.

Ранее рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву был отменен из-за запрета российской стороны санкционировать изменение маршрута в облет Белорусси. До этого по аналогичным причинам отменили рейс из Парижа в Москву французской авиакомпании Air France.