Горбачев оценил перспективы предстоящей встречи Путина и Байдена

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в интервью «Интерфакс».

Он уверен, что Россия и Соединенные Штаты смогут выстроить доверительный диалог. Для этого, по его мнению, потребуется восстановить стратегическую стабильность. Он отметил, что заявленная повестка является огромной и Москве с Вашингтоном «будет о чем поговорить».

«Сейчас в Белом доме другой президент, и с ним можно договариваться. Надо строить доверие. Прежняя команда оказалась ненадежной. Надо говорить, спорить, это, в конечном счете, даст позитивный результат», — заявил экс-президент СССР.

Он убежден, что Россия и США смогут найти решения по обсуждаемым вопросам, стоящим на повестке дня.

«Что касается урегулирования региональных конфликтов, то решить эту проблему трудно, сложно. В них участвует сложная публика, порой такую кашу могут заварить, что не расхлебать», — пояснил Горбачев.

25 мая в Москве и Вашингтоне объявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня. Главы государств планируют встретиться в Женеве.