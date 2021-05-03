Глава ДНР подтвердил готовность к диалогу с Зеленским

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил готовность к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик», – подчеркнул Пушилин.

При этом он отметил, что глава Украины и его помощники никогда не выходили на связь.

Ранее о готовности к переговорам с украинским лидером заявил также глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

До этого президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Донбассе. Российский лидер заявил о готовности принять украинского коллегу в Москве, однако подчеркнул, что если запрос о встрече связан с Донбассом, то власти Украины должны вести диалог с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.