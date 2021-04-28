Кремль официально не отвечал на запрос Вашингтона о саммите Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.

«Нет, официального ответа не было. Изучаем предложение, анализируем ситуацию. Каждый раз слова о саммите наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и введения новых санкций», — сообщил Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского главы, для принятия решения о встрече с главой Соединенных Штатов требуется глубокий анализ.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Кроме того, в середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Помимо того, государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил возможность переговоров с Россией по стратстабильности.