Глава офиса Зеленского назвал некорректным предложение пригласить Путина в Киев
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак счел некорректным приглашать главу России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Об этом он заявил в интервью Liga.net.
«Нет, я считаю это некорректным», — ответил Ермак на вопрос журналиста о готовности Зеленского пригласить Путина в Киев на переговоры.
Также он напомнил, что украинский лидер предлагал президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
По мнению Ермака, такое предложение Зеленского говорит о том, что Украина готова продолжать переговоры. «И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою родину и рискуют жизнью», — добавил глава офиса.
20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе. При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Сам Путин заявил, что если Киев хочет восстановить отношения, Россия будет только приветствовать подобные стремления.
В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.