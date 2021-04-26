Глава офиса Зеленского назвал некорректным предложение пригласить Путина в Киев

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак счел некорректным приглашать главу России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

«Нет, я считаю это некорректным», — ответил Ермак на вопрос журналиста о готовности Зеленского пригласить Путина в Киев на переговоры.

Также он напомнил, что украинский лидер предлагал президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

По мнению Ермака, такое предложение Зеленского говорит о том, что Украина готова продолжать переговоры. «И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою родину и рискуют жизнью», — добавил глава офиса.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе. При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Сам Путин заявил, что если Киев хочет восстановить отношения, Россия будет только приветствовать подобные стремления.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.