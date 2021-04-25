Министр обороны Польши заявил о желании России восстановить империю

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о желании властей России восстановить империю. Об этом он заявил в эфире Polskie Radio, сообщает РИА «Новости».

«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи», — сказал Блащак.

Министр отметил, что события на российско-украинской границе вызвали интерес и беспокойство в Польше.

Блащак подчеркнул, что Польша наблюдает за событиями на восточных границах страны и модернизирует свою армию.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приказал Вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений НАТО DEFENDER-Europe 21.

На прошлой неделе Шойгу сообщил о войсках США и НАТО у российских границ. По словам министра, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в настоящий момент развернут в Причерноморье и на Балтике. Министр обороны также добавил, что рядом с территорией страны может быть сосредоточено 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц техники.