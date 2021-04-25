Лавров сообщил, что РФ готова ответить на эскалацию США

Россия готова к принятию новых ответных мер в отношении Соединенных Штатов в том случае, если будет продолжаться эскалация. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», — уточнил глава МИД в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров отметил, что Москва позитивно восприняла предложение Вашингтона о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящий момент, по словам главы МИД, вопрос с возможной встречей глав государств прорабатывается.

«Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита», — пояснил министр.

Ранее 46-й американский Байден заявил, что в ходе разговора предложил Путину провести очный саммит в Европе летом.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы.