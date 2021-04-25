В МИД рассказали о формировании списка недружественных России государств

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что сейчас подготавливается список недружественных России государств. В этот перечень точно войдут Соединенные Штаты.

Недружественным странам, вошедшим в список, запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

«Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий», — уточнила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам представителя МИД, вся история началась с очередного витка недружественных действий американской стороны.

«Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — подчеркнула Захарова.

Захарова отметила, что в России всегда выступали за миролюбивый характер внешней политики.

«Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны», — обратила внимание она.

Она напомнила, что все действия, квалифицирующиеся как враждебные, никогда не останутся без ответа.

Ранее Захарова вспомнила слова писателя Карела Чапека про дураков из-за высылки дипломатов РФ из Чехии.

23 апреля Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия зарубежных стран.