Путин заявил, что российские ученые совершили прорыв, разработав три вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что российские ученые совершили прорыв благодаря разработке трех надежных вакцин от коронавирусной инфекции. С сообщением глава государства выступил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», — отметил Владимир Путин.

Эти и другие достижения последних лет являются прямым воплощением растущего научного потенциала в стране, обратил внимание президент.

В настоящий момент в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19 — «Спутник V», ЭпиВакКорона», а также «КовиВак».

Ранее разработчики заявили об эффективности вакцины «Ковивак» против всех штаммов. Член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, то при обнаружении нового штамма российские ученые разработают новую вакцину.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.