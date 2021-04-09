Путин и Эрдоган обсудили безопасность Турции для отдыхающих

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств поговорили о вопросах борьбы с распространением COVID-19, сообщается на сайте Кремля.

По информации пресс-службы российского лидера, стороны выразили готовность к возможному совместному производству вакцины «Спутник V».

«Реджеп Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов – обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию», — уточнили в Кремле.

В ходе беседы президенты РФ и Турции затронули ситуацию в Сирии. Путин и Эрдоган акцентировали важную роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров.

Помимо того, президент Турции подчеркнул, что принимаются противоэпидемические меры. Одним из приоритетов является обеспечение безопасности зарубежных туристов и осуществляется все возможное для охраны здоровья российских граждан, отметил Эрдоган.

Ранее в Турции зафиксирован рекордный суточный прирост по коронавирусу.