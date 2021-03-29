Песков сообщил, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона согласовывается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается.

Он добавил, что одной из тем для обсуждения станет ситуация на Донбассе.

«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — уточнил Песков.

Представитель Кремля объяснил отсутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского тем, что видеоконференция пройдет не в формате «нормандской четверки». Он добавил, что обойти проблему Донбасса в рамках обсуждения невозможно, и эта тема в любом случае будет затронута. Однако Песков подчеркнул, что другие вопросы также будут обсуждаться.

Пресс-секретарь добавил, что на данный момент точная дата проведения видеоконференции пока не известна.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась.

29 марта Песков заявил, что президент России пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.