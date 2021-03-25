Южная Корея и РФ приложат усилия для организации визита Путина в Сеул
Ника Пикекатлет
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Южная Корея и Россия намерены приложить усилия для организации визита российского президента Владимира Путина в Сеул в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующим тезисом выступил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, визит Путина планируют организовать после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса нового типа.
Ый Ён подчеркнул, что власти Южной Кореи надеются на конструктивную роль Москвы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.
Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров направится в Южную Корею с дипломатическим визитом после поездки в Китай.
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