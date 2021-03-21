Путин и Шойгу гуляют по тайге в Сибири

Президент России Владимир Путин и министр Обороны Сергей Шойгу гуляют по сибирской тайге и катаются на вездеходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — рассказал Песков.

Он добавил, что президент и глава Минобороны катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки.

Отмечается, что Шойгу показал президенту свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.