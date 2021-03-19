Источник назвал возможного кандидата на должность посла РФ в Белоруссии

Информированный источник в Москве назвал возможного кандидата, который может занять должность посла России в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва ожидает от Минска согласование кандидатуры Евгения Лукьянова на этот пост. Соответствующий запрос был отправлен после одобрения его кандидатуры в парламенте.

«Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске», — уточнил источник.

На данный момент Лукьянов занимает должность главы дипмиссии в Латвии в течение последних четырех лет.

Днем 19 марта президент России Владимир Путин освободил от обязанностей посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Мезенцева на должность госсекретаря Союзного государства.