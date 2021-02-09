Псаки спросили, является ли процесс импичмента Трампа конституционным

Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки ответила на вопрос о старте процесса импичмента экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга один из журналистов выразил мнение, что данная ситуация «может создать опасный прецедент для института президентства».

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что президент США Джо Байден в своем заявлении выразил мнение, что процесс импичмента должен продолжаться и быть завершен, «как предопределено историей и многими законами».

По ее словам, политик намерен дождаться заключительного решения Сената, поскольку ему следует «сосредоточиться на потребностях американского народа, возвращении людей на работу, преодолении пандемии».

При этом она отказалась от уточнений на вопрос журналистов о конституционности процесса импичмента.

«Я не думаю, что мне или нам (следует. — «Газеты.Ru») высказывать мнение», — заключила Псаки.

Ранее процесс по импичменту Трампу стартовал в сенате США.

6 января сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.