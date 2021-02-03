Путин обсудил с Вучичем поставки «Спутника V» в Сербию

Президент России Владимир Путин провел переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности политики обсудили тему поставки российской вакцины от COVID-19 в Сербию.

Кроме того, Путин подтвердили позицию по выработке качественного решения косовской проблемы, которое будет утверждено Совбезом ООН.

«Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами», — говорится в публикации.

Также лидеры стран позитивно оценили взаимовыгодное российско-сербское сотрудничество.

Ранее в минздраве Германии рассказали о переговорах с Россией по «Спутнику V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».