Путин предупредил о риске конца цивилизации

Президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя допустить горячего глобального конфликта в мире, потому что это может привести к концу цивилизации. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», — сказал Путин.

По словам главы государства, общей задачей является позитивное развитие в мире и избежание «мрачной картины деградации».

Ранее в Кремле анонсировали «объемное и интересное» выступление Путина на Давосском форуме.