Путин выразил соболезнования семье Приходько в связи с кончиной бывшего вице-премьера

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным бывшего вице-премьера России Сергея Приходько, о смерти которого стало известно во вторник, 26 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, российский лидер направил телеграмму семье политика.

Ранее сообщалось, что Сергей Приходько умер после продолжительной болезни, у него был боковой амиотрофический склероз.