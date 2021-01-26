Путин выразил соболезнования семье Приходько в связи с кончиной бывшего вице-премьера
Анна Светлова
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным бывшего вице-премьера России Сергея Приходько, о смерти которого стало известно во вторник, 26 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как уточнил представитель Кремля, российский лидер направил телеграмму семье политика.
Ранее сообщалось, что Сергей Приходько умер после продолжительной болезни, у него был боковой амиотрофический склероз.
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