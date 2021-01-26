На 65-м году жизни скончался бывший зампред правительства России и экс-глава аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к его семье. Как уточняет газета, у чиновника была болезнь Лу Герига — или боковой амиотрофический склероз.
Сергей Приходько родился в 1957 году в Москве, в 1980 году окончил МГИМО, тогда же начал службу в советском посольстве в Чехии, в 1990-х и 2000-х работал в администрации президента — в том числе в роли помощника Владимира Путина. В 2013-2018 годах занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства. В 2020 году был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.