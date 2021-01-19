Команда Байдена попросила посла США в РФ Салливана пока остаться на посту

Команда избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена попросила посла в России Джона Салливана временно остаться на посту после прихода к власти новой администрации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Байден планирует оставить Салливана на занимаемом им посту до тех пор, пока не найдет ему замену, «поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной».

Отмечается, что власти США часто меняют послов в других странах после прихода к власти новой администрации. Так, американские послы во многих странах уже готовятся покинуть должность.

Салливан в начале 2020 года сменил на этом посту Джона Хантсмана.

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