В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

Институт Катона в США начал служебную проверку по факту публикации своего старшего научного сотрудника (экс-советника президента России Владимира Путина) Андрея Илларионова о штурме Капитолия. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечает издание, предметом расследования стала запись Илларионова в LiveJournal.

Эта публикация, как считают в исследовательской организации, содержит конспирологические теории о выборах 2020 года в США и защищает сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий.

Высшее руководство Института Катона категорически не согласно с утверждениями Илларионова.

«Этот вопрос обсуждается среди высшего руководства и с господином Илларионовым. Насильственное нарушение конституционных процессов недопустимо и должно быть безоговорочно отвергнуто», — заявил представитель учреждения.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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