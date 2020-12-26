В Кремле заявили, что Путин сам проинформирует о своей вакцинации от коронавируса
Анна Светлова
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Президент РФ Владимир Путин сам проинформирует общественность, когда получит вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Он сообщит сам», — сказал представитель Кремля.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил ранее, что Минздрав разрешил применять вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет. Препарат оказался эффективным для пожилых пациентов в 90% случаев.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, 17 декабря, пообещал привиться от коронавирусной инфекции, когда вакцинация будет доступна для граждан его возраста.
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