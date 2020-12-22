В Кремле заявили, что решение Байдена привиться от коронавируса не мотивирует Путина

Решение избранного президента США Джо Байдена привиться от коронавируса не мотивирует российского лидера Владимира Путина сделать то же самое. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Накануне, 21 декабря, Байден сделал прививку от коронавируса нового типа вакциной компаний Pfizer и BioNTech, прямую трансляцию вел Washington Post на своем YouTube-канале.

«Не мотивирует Путина [поступок Байдена]. Абсолютно. Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена. Вы знаете, что президент постоянно занимается вопросом вакцинации людей. Он является таким мотором, которые сейчас все ведомства подталкивает к продолжению массовой вакцинации по всем регионам. Что касается своей вакцинации, он все на пресс-конференции сказал», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков призвал журналистов обратиться к пресс-секретарю Байдена по данному вопросу.

«Слава Богу, я не являюсь пресс-секретарем господина Байдена, я являюсь пресс-секретарем Путина. Лучше обратиться к пресс-секретарю господина Байдена, чтобы он рассказал почему и что это означает», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, 17 декабря, пообещал привиться от коронавирусной инфекции, когда вакцинация будет доступна для граждан его возраста.

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