Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о взаимоотношениях с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он оценил двусторонние отношения Германии и России как находящиеся на высоком уровне, а также уточнил, что личные отношения с канцлером являются достаточно добрыми.

Кроме того, президент ответил на вопрос, будет ли он скучать по Меркель после ее ухода с поста немецкого канцлера.

«Она, слава Богу, никуда не уходит, она работает пока, поэтому, мне кажется, не очень корректно сейчас мне говорить, что она вот ушла, что там будет потом», — подчеркнул Путин.

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