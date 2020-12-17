Путин назвал Байдена опытным политиком и напомнил, что «короля делает свита»

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о выстраивании отношений с избранным президентом США Джо Байденом.

По его словам, демократ является «опытным политиком». Однако президент подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений зависят от будущей администрации главы государства.

«Вопрос, знаете, известная формула есть — короля делает свита, поэтому как будет выстроена команда», — добавил Путин.

Он также отметил, что в Кремле не ждут «неожиданностей» при формировании нового состава администрации президента США, поскольку кандидаты на ключевые должности уже известны. Российский лидер уточнил, что с ними уже «так или иначе работали».

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