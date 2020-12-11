Путин оценил ход расследования дела об убийстве Немцова

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что в деле об убийстве Бориса Немцова «в целом все понятно». Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, удалось найти и исполнителей, и заказчиков убийства политика.

Тем не менее, как отметил Путин, некоторые моменты в деле еще надо доработать.

«Убийство Немцова: недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать», — сказал президент.

Он также поднял тему другого громкого убийства — Галины Старовойтовой, и подчеркнул, что все виновные найдены и понесли наказание.

Ранее украинская модель Анна Дурицкая рассказала об опасениях Немцова перед гибелью.

Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.