Путин ответил на вопрос о Навальном на встрече с СПЧ

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не возбуждено дело из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом рассказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает РИА «Новости».

По словам Фадеева, на встрече СПЧ Николай Сванидзе задал главе государства вопрос о том, почему из-за ситуации с блогером не завели уголовное дело.

«Президент очень подробно объяснил, почему уголовное дело не заведено: ведется проверка по этому факту, но невозможно завести уголовное дело, потому что нет документов надлежащих, в частности, нет ничего от немецкой стороны», — рассказал Фадеев.

Путин также отметил, что российская сторона неоднократно запрашивала документы у немецкой стороны, которая заявляет о нахождении в организме Навального «Новичка». Однако ответа от ФРГ так и не получили.

«Президент заверил, что мы здесь, в России, власти России, конечно, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это дело расследовать», — сказал Фадеев.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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