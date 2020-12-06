Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в честь нового назначения

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал пост экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Facebook, где последний запечатлел выстрел из гаубицы в ходе визита в Петропавловскую крепость.

Кудрин отметил, что на фотографии запечатлена гаубица серии Д-30, на которой их «учили» по военной специальности.

Однако затем глава Счетной палаты добавил, что не заметил подпись Чубайса под фотографией. На это бывший глава «Роснано» пошутил, что «артиллеристам видней».

«Разрешите получить замечания по технике стрельбы?» — написал в ответ Чубайс.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.

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