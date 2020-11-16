Меркель поздравила Санду с победой на выборах президента Молдавии
Канцлер Германии Ангела Меркель направила победившей на выборах президента Молдавии Майе Санду поздравления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Немецкий политик добавила, что Берлин поддерживает молдавские власти на пути к продолжению реформ в стране.
«Уважаемая госпожа Санду, я сердечно поздравляю вас с вашим избранием президентом Республики Молдавия», — заявила Меркель.
Она также пожелала Санду успехов при выработке решений задач, стоящих перед руководством страны.
16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.
В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.
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