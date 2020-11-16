Санду рассказала о планах на переговоры с Путиным

Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду надеется на обсуждение вопроса двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью русской службе «Би-би-си».

Она подчеркнула, что намерена добиться хороших взаимоотношений Молдавии со всеми странами, в том числе и Россией.

Политик добавила, что планирует обсудить с Путиным вопрос возобновления молдавского экспорта, а также предоставления хороших условий для работающих в России граждан Молдавии и тему подписания соглашения о пенсионном обеспечении.

«То есть, у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией», — заключила Санду.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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