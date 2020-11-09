Путин поручил заняться вопросом снижения «муниципального фильтра» на выборах
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой поручил вернуться к решению вопроса со снижением так называемого муниципального фильтра на выборах глав российских субъектов. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы вернулись к этому вопросу [снижения «муниципального фильтра»] на встрече», — сказала Памфилова.
По ее словам, она рассказала главе государства, что изменилось, с тех пор, как он давал поручение, в соответствии с которым была образована рабочая группа при администрации президента по изменению избирательного законодательства.
Она отметила, что в этой рабочей группе ранее решили оставить муниципальный уровень на уровне 5%, однако эта ситуация осталась замороженной».
Глава Центризбиркома добавила, что не перестает писать письма в регионы с просьбой уменьшить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на это.
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