Меланшон намерен в третий раз баллотироваться в президенты Франции
Ника Пикекатлет
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Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон рассказал о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2022 году. Об этом он написал в своем Twitter.
Он уточнил, что будет выдвигать свою кандидатуру, если ему удастся собрать 150 тыс. подписей в поддержку.
«Я готов и предлагаю свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года», — написал Меланшон.
Ранее политик также принимал участие во французской президентской гонке в 2012 и 2017 годах.
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