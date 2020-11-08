Меланшон намерен в третий раз баллотироваться в президенты Франции

Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон рассказал о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2022 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Он уточнил, что будет выдвигать свою кандидатуру, если ему удастся собрать 150 тыс. подписей в поддержку.

«Я готов и предлагаю свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года», — написал Меланшон.

Ранее политик также принимал участие во французской президентской гонке в 2012 и 2017 годах.

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