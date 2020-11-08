Трамп отреагировал на заявления СМИ США о победе Байдена на выборах
Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что американские СМИ называют кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена победителем в президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.
«С каких пор низкокачественные (Lamestream. — перевод «Газеты.Ru») СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом?» — написал Трамп.
По его словам, весь мир «многому научился» в течение последних двух недель.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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