Трамп отреагировал на заявления СМИ США о победе Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что американские СМИ называют кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена победителем в президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

«С каких пор низкокачественные (Lamestream. — перевод «Газеты.Ru») СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом?» — написал Трамп.

По его словам, весь мир «многому научился» в течение последних двух недель.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: у нас есть письменные показания о мошенничестве при голосовании

— Трамп второй день подряд играет в гольф

— Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах