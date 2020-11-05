Штаб Байдена проводит пресс-конференцию по выборам президента
Штаб кандидата от Демократической партии Джо Байдена проводит пресс-конференцию на фоне проходящих в стране выборов главы Белого дома. Трансляция мероприятия ведется в Twitter.
Начало мероприятия было назначено на 11.00 (19.00 по мск), однако оно началось позднее.
В ходе пресс-конференции адвокат Байдена Боб Бауэр и менеджер президентской кампании демократа Джен О'Мэлли Диллон комментируют обновляющиеся данные по подсчету бюллетеней на выборах.
Так, в рамках мероприятия они заявили, что иски действующего президента США Дональда Трампа с требованием о пересчете голосов в ряде штатов являются безосновательными.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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