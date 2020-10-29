Эрдоган и Алиев созвонились и обсудили ситуацию в Карабахе

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили по телефону происходящее в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию турецкого политика.

Разговор глав государств начался с того, что Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики. После этого политики стали обсуждать ситуацию в Нагорном Карабахе и другие региональные проблемы.

«Эрдоган вновь заявил о полной поддержке Азербайджана», — сообщила администрация Эрдогана.

Подробности беседы Алиева и Эрдогана не раскрываются.

Бои в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. 9 октября в Москву по приглашению президента ФР Владимира Путина приезжали главы МИД Азербайджана и Армении. Более 10 часов они вместе с российскими коллегами вели переговоры. В конечном итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.

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