Путин назвал «шагом навстречу оппонентам» предложение Лукашенко по реформе Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию с новыми выборами президента Белоруссии должны решать сам белорусский народ. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что Россия не намерена вмешиваться в данный вопрос.

«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии - это должен определять сам белорусский народ, руководство Белоруссии. Мы в эти вопросы не лезем», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы является «шагом навстречу оппонентам».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.